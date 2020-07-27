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解放軍招標建076型攻擊艦 專家︰將增登島作戰能力

2020-07-27 列印
■076型兩棲攻擊艦的「DCTS槽道火災控制技術試驗研究」最受關注。網上圖片
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　　最近中美緊張，持續令各國的軍事小動作都增加不少，近日有文件流傳指，中國船舶工業集團708所資料指，中國海軍正在打造076型兩棲攻擊艦，以支緩兩棲作戰。有美媒引述防務專家文章指，建造兩棲攻擊艦是以支援登陸台灣或南海爭議島嶼等軍事行動。

　　文章認為， 076型兩棲攻擊艦的設計方向，最受關注的，就是「DCTS槽道火災控制技術試驗研究」，顯示未來076型兩棲攻擊艦可能直接採用電磁彈射（DCTS）技術，效能比在航空母艦上使用的蒸汽彈射器更強大。

　　據報，美國海軍的福特級航空母艦上也安裝有類似的系統，並可以搭載噴氣式飛機或固定翼無人機，將大大增加對登陸作戰的空中支援能力。

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