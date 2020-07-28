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解放軍南海射擊訓練 發射千枚實彈

2020-07-28 列印
　　中美關係持續緊張，惹多國在軍事上加緊部署。解放軍近日在南海進行實彈射擊訓練，美軍就多番派偵察機靠近中國近海。

　　據央視報道，近日有數十架屬中國解放軍南部戰區海軍航空兵的戰機，於南海進行實彈射擊訓練。據央視片段顯示，戰機不但超低空的掠海飛行，更發射數千枚火箭彈、航訓彈以攻擊海上目標。片段更提及近日美軍軍機頻繁偵察中國近海。

　　根據北京大學海洋研究院公佈，周日先後有四架美軍軍機，從日本方向飛往浙江、福建一帶，距離中國領海基線只有四十一海里，是近期頻繁對中國近海偵察以來最接近的一次。

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