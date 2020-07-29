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孟晚舟引渡案再開庭 辯方促公開情報局文件

2020-07-29 列印
■逮捕孟晚舟的海關人員，被指沒有給她尋求法律援助的機會。美聯社
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　　中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟的引渡聆訊案，透過網絡開庭審理，孟晚舟的律師在庭上敦促政府公開相關文件，以支持美國聯邦調查局和加拿大當局密謀對孟晚舟進行刑事調查過程中，有侵犯其憲法權利的理據。

　　據報，周一的庭審集中討論關於美國聯邦調查局和加拿大情報局之間來往的六份文件，孟晚舟的律師希望獲得全部文件內容，以證明逮捕孟晚舟有濫用程序問題。但政府當局反對發佈未經編輯的情報局文件，堅稱披露敏感信息可能會進一步破壞加中關係，並使加拿大人身處更多危險。

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