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壯漢苦練女聲扮女直播主與男粉絲「戀愛」騙55萬

2020-07-29 列印
■壯漢被捕後抹淚表示後悔，指對不起苦主。網上圖片
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　　內地直播當紅，天津一名紋身壯漢就看準網紅「商機」，苦練女聲假扮女直播主吸金。及後一名男粉絲更與「她」成為情侶，短短半年就騙得五十多萬元人民幣（約五十五萬元港幣）。壯漢被捕後抹淚表示後悔，指特別對不起苦主。網民紛紛留言驚歎：「台上一分鐘，台下十年功！」、「憑本事吃飯」。

　　近日天津市警方遠赴外區拘捕一名冒充女性直播主的網絡詐騙犯，並發現該紋身大漢有「變聲奇技」。據報，大漢認為女主播更容易收到禮物，便以網上找回來的美女圖片假扮女性，聲音則苦練過後親身上陣。

　　事件震驚現場民警，網民看完影片無不目瞪口呆，紛紛留言表示驚歎，不過亦有人自我質疑「練個女聲就有網戀對象還給打錢，這是在暗示我連當女生都不配了嗎？」

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