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院方否認李登輝病逝 蔡英文等前往探望

2020-07-30 列印
　　周二網絡傳出九十八歲的台灣的前總統李登輝病逝消息，多位公眾人物紛紛發悼文。不過昨日院方澄清，李登輝仍在醫院治療中。昨早台灣的總統蔡英文與副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌均赴醫院探視，及後其妻曾文惠亦到場探望李登輝。蔡英文及後表示，希望眾人為李登輝祈福。李登輝是本年二月因喝牛奶嗆到，住進台北榮民總醫院。李登輝一生備受爭議，是台灣首位全民直選產生的總統。

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