主政台灣十二年 ﻿前總統李登輝逝世﻿﻿享年98﻿

台北榮民總醫院於七月三十日宣佈，已住院近半年的前總統李登輝於晚間七時二十四分過世，享壽九十八歲。自周二晚已傳出其健康不穩的消息，多位要人和親友都遠道而來探望，而總統蔡英文二十九日更表示，希望眾人為李登輝祈福。即使如此，主政台灣十二年的李登輝，最終於昨晚過世。據台灣聯合新聞網指，前總統李登輝的身體狀況，自本年二月間因喝牛奶嗆到住進北榮起已是起起伏伏。而二天前傳出狀況不穩後，更探視有李登輝的親友、政界要人不斷進出北榮。



台灣中央通訊社報指，生於一九二三年的李登輝，於一九九六年成為中華民國史上首位直接民選總統，被譽為台灣民主的開創者。據報，李登輝是於一九八四年當選為中華民國第七任副總統，一九八八年一月前總統蔣經國過世後繼任為第七任總統；於一九九○年三月，經國民大會選舉為第八任總統；而首次中華民國總統直接選舉中，李登輝亦當選第九任總統。



李登輝一生備受爭議，曾任國民黨主席，但傾向台獨，後來被開除出黨，亦被視為「台獨教父」。



