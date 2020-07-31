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美議員提「防台遭侵略法案」總統可行使國防權出兵

2020-07-31 列印
　　中美關係緊張，美國近日有議員提出《防止台灣遭侵略法案》，授權美國總統在中國武力攻台時，行使有限度國防權出兵護台。據報，法案由美國眾議院外委會亞太小組、共和黨首席議員約霍提出。法案授權，如中國武力攻擊台灣，美國總統特朗普可行使有限度國防權力出兵保護台灣。

　　法案主要應對中國政府近年對台灣採取的一系列行動，法案不但要求中國政府放棄使用或威脅使用武力侵略台灣；又建議舉行美台聯合軍演；及鼓勵美國總統或國務卿訪台。約霍稱法案的目的在於闡明並加強美國對防衞台灣的承諾。

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