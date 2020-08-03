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蘇州博覽會「口罩迷宮」夠矚目

2020-08-03 列印
　　新冠肺炎令全球的醫療用品大熱，當中最受注目的當然是口罩。而中國蘇州就有一個以口罩造成的裝置藝術。上周五開幕的第九屆蘇州創意文化設計產業交易博覽會，會場中佈置了兩座用數萬個價格便宜的防塵口罩排列而成的「口罩迷宮」裝置藝術，成為會場一大亮點。

　　本屆「創博會」以「新設計、新生活、新天堂」為主題，分成四大展區，包括「創·設計」「承·工藝」「融·文旅」「趨·未來」，共四十三個主題展館，會期由七月三十一日至八月二日。

　　該裝置藝術由數萬個口罩排列而成，形成一個口罩的「迷宮」。參觀者駐足觀看，或在迷宮中穿行拍攝，游走。紀錄疫情的生活百態。

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