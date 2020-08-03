蘇州博覽會「口罩迷宮」夠矚目

全球正等待新冠肺炎疫苗出現，讓大家重過正常生活。有研究發現，居住在一些相對落後及環境?生差劣地區的人，正大量出現新冠肺炎的抗體，有機會走向「群體免疫」。 一項在印度孟買貧民窟的調查發現，近六成居於此處的人對新冠肺炎測試出現陽性反應，但大多數人都無症狀或症狀輕微。而近日貧民窟的新冠病例亦明顯減少，死亡率更少於百分之零點零五的偏低水平。可是這種「群體免疫」也代表區內有大量人口被病毒感染，傳染情況嚴重，而且相關抗體不知能持續多久。最終那些曾有抗體的人還有機會再度染病，以及患上重症。 只是換個角度看，貧民窟的生活環境惡劣，令人們的「抗逆」和抗疫能力都變得更強。發達地區的人經常將地方...

2020-08-03