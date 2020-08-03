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台總統府秘書長蘇嘉全 請辭獲批劉建忻暫代

2020-08-03 列印
　　昨日台灣的總統府秘書長蘇嘉全（圖），以「個人因素」為由，突提出辭職並獲批。現時秘書長一職將由副秘書長劉建忻暫代。外界推測事件與其侄子蘇震清涉賄有關，有分析指此舉是為民進黨有行動前主動請辭「止蝕」。

　　蘇嘉全昨日在社交媒體facebook上發佈辭職聲明，他指為了不再讓蔡總統困擾，也讓檢調能夠放手偵辦，宣佈自即日起辭去總統府秘書長一職。據報，台灣的總統蔡英文已准其辭職，蘇嘉全結束兩個月的總統府秘書長任期。

　　外界推測事件起因，與蘇嘉全的侄子兼民進黨立委蘇震清，疑涉入收賄事件。昨晚民進黨廉政委員會已召開廉政會議，據悉，處分方式較多支持「停權」，會議主要討論要停權多久。不過，直到本報截稿為止，未知其處分。

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