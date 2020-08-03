台總統府秘書長蘇嘉全 請辭獲批劉建忻暫代

蘇嘉全昨日在社交媒體facebook上發佈辭職聲明，他指為了不再讓蔡總統困擾，也讓檢調能夠放手偵辦，宣佈自即日起辭去總統府秘書長一職。據報，台灣的總統蔡英文已准其辭職，蘇嘉全結束兩個月的總統府秘書長任期。
外界推測事件起因，與蘇嘉全的侄子兼民進黨立委蘇震清，疑涉入收賄事件。昨晚民進黨廉政委員會已召開廉政會議，據悉，處分方式較多支持「停權」，會議主要討論要停權多久。不過，直到本報截稿為止，未知其處分。
大嶼山亞博館社區治療設施前天啟用，當局即擺烏龍，竟將一名檢測為陰性的女子當作陽性，直送亞博館。醫管局昨天公佈，一名有上呼吸道病徵的女病人前日被送到亞博館，職員核查資料時，未能找出其病毒檢測屬陽性的紀錄...
2020-08-03
新冠肺炎令全球的醫療用品大熱，當中最受注目的當然是口罩。而中國蘇州就有一個以口罩造成的裝置藝術。上周五開幕的第九屆蘇州創意文化設計產業交易博覽會，會場中佈置了兩座用數萬個價格便宜的防塵口罩排列而成的「口罩迷宮」裝置藝術，成為會場一大亮點。 本屆「創博會」以「新設計、新生活、新天堂」為主題，分成四大展區，包括「創·設計」「承·工藝」「融·文旅」「趨·未來」，共四十三個主題展館，會期由七月三十一日至八月二日。 該裝置藝術由數萬個口罩排列而成，形成一個口罩的「迷宮」。參觀者駐足觀看，或在迷宮中穿行拍攝，游走。紀錄疫情的生活百態。
2020-08-03
因意外而毀容後首名接受「換臉」手術的美國女子卡爾普（Connie Culp）上周五逝世，享年五十七歲。而克里夫蘭診所（Cleveland Clinic） 未有公佈她的死因。據了解，卡爾普接受了三十次重...
2020-08-03
大圍半山一帶環境清幽，居住密度低，曉翠山莊坐落其中被山巒環抱，是次精選該屋苑一個東南單位，面積1178方呎，採三房一套間隔。據悉，業主曾斥約500萬豪裝單位，從單位外望是屋苑泳池及翠綠樹蔭。 曉翠山莊...
2020-08-01
滙控（005）今午公佈中期業績，據其內部綜合十多間證券商預測平均數字，該集團第二季列帳基準除稅前利潤，按年大跌60.28%，至24.6億美元（約190.7億港元）；以此推算，上半年稅前利潤預測為56....
2020-08-03
墨爾本勝利今季戰績大倒退，全因納博特等射手表現低迷，全隊只入廿六球屬列強第二少。該隊今午聯賽中立場恐無力讓近況有改善的中岸水手，一於支持後者讓球主客和受讓一球「客勝」。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台今午5:30直播） 去季墨爾本勝利的進攻主力托禾倫和巴巴路西斯離隊，換來澳洲鋒將納博特和羅比古斯，但是他倆今季澳職各自只入六球和兩球，全隊合共入廿六球更是群雄第二差。結果，這支去季常規賽三哥近兩輪聯賽全敗，尚餘三輪得廿分排尾二，肯定無法殺入前六名季後賽。 納博特羅比古斯入波少 水手更只得十五分排包尾，同樣無緣季後賽，但復賽後表現有起色，對上兩...
2020-08-03
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
日前確診新冠肺炎留醫的麥德羅和劉少君，先後康復達標甫出院，即相約昨日齊出街到食肆飲茶，期間拍片頻勸觀眾小心防疫，但亦引起部份網民議論紛紛，兩人隨即解釋已康復兼有抗體才能出院。正留院治療的鄧達智要視乎今...
2020-08-03
全球正等待新冠肺炎疫苗出現，讓大家重過正常生活。有研究發現，居住在一些相對落後及環境?生差劣地區的人，正大量出現新冠肺炎的抗體，有機會走向「群體免疫」。 一項在印度孟買貧民窟的調查發現，近六成居於此處的人對新冠肺炎測試出現陽性反應，但大多數人都無症狀或症狀輕微。而近日貧民窟的新冠病例亦明顯減少，死亡率更少於百分之零點零五的偏低水平。可是這種「群體免疫」也代表區內有大量人口被病毒感染，傳染情況嚴重，而且相關抗體不知能持續多久。最終那些曾有抗體的人還有機會再度染病，以及患上重症。 只是換個角度看，貧民窟的生活環境惡劣，令人們的「抗逆」和抗疫能力都變得更強。發達地區的人經常將地方...
2020-08-03
騎師陣上違規被罰停賽，乃不可避免之事。根據馬會數字，上季有七十二次騎師因不小心策騎被罰停賽，跟前季相同。然而，由於新冠疫情，令香港政府修訂入境條例，在季尾階段沒有足夠騎師來港客串，為避免出現騎師荒問題，馬會遂修訂騎師罰則機制，自四月開始減少停賽日數，並以罰款代替停賽。因此，上季騎師停賽日數為一百二十四日，較前季之一百五十三日大幅減少，而當中的二十四日，乃修訂後所作出的罰則。至於罰款則由前季的九十四萬元，急升至一百四十六萬元，當中九十四萬為修訂後的判罰，而單是莫雷拉便在此段時間四度被罰停賽，罰款共三十六萬。 馬場浮世繪
2020-08-03