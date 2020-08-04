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表彰抗疫有功 鍾南山獲頒勳章

2020-08-04 列印
　　新冠肺炎是全球危機，中國為隆重表彰在是次疫情中作出傑出貢獻的功勳模範人物。據新華社消息，黨中央決定為他們頒授「共和國勳章」和國家榮譽稱號評選。據報，「共和國勳章」建議人選為鍾南山，而張伯禮、張定宇及陳薇被視為國家榮譽稱號建議人選。

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