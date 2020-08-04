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著名作家邵燕祥　睡夢中去世

2020-08-04 列印
　　以文紀錄當代歷史並作出深刻反思的當代詩人邵燕祥（圖）於本月一日在睡夢中去世，享年八十七歲。消息獲邵燕祥家屬證實。

　　邵燕祥生於一九三三年，祖籍浙江蕭山，肄業於中法大學法文系，曾任中央人民廣播電台編輯、記者，一九五八年被劃為「右派」，一九七九年平反，後曾任《詩刊》編輯部主任、副主編等職，在任上，支持北島、舒婷等新詩潮代表人物。他亦曾出版回憶錄《我死過，我倖存，我作證》，作品以個人視角深刻反思自己經歷的國家歷史。



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