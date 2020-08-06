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美衛生部長將訪台北京促守一中原則

2020-08-06 列印
■美衞生部長阿扎爾將在未來幾天內率團訪台。美聯社
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　　外媒報道指，美國衞生與公共服務部部長阿扎爾宣佈近日將率團訪問台灣。而中國外交部發言人汪文斌昨日對此回應指，中方已就此分別在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉。他又強調，中方堅決反對美台官方往來，這一立場是一貫明確的。

　　美國傳媒報道，美國衞生部長阿扎爾將在未來幾天內率領一個代表團訪問台灣。台北外交部今日也證實，阿扎爾訪台期間將與台灣的蔡英文總統會面。據了解，阿扎爾是六年來美國內閣官員首次訪台，也是一九七九年台美斷交後，訪台最高級的美國內閣成員。

　　中國外交部發言人汪文斌表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止一切形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，以免嚴重損害中美關係，損害和平穩定。

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