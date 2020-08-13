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美衞生部長 弔唁李登輝

2020-08-13 列印
　　台美的衛生交流繼續。美國衛生部長阿扎爾昨天上午前往台北賓館，弔唁前總統李登輝，並獻花及於留言牆上留言，指「李總統遺留的民主資產，將永遠推動美台關係向前進。」

　　阿扎爾本月九日率團抵台，是台美斷交來訪的最高級的美國部長級官員。美國總統特朗普受訪時被問及他是否於今年底前往台灣進行歷史性訪問，特朗普表示：「不會的。阿扎爾訪問台灣是因為美台討論新冠肺炎。他們（台灣）做得很好，我們也是。這次拜訪單純為新冠肺炎。」



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