外交部：蓬佩奧行徑像打雞血重複謊言 ﻿美擬宣佈﻿﻿將孔子學院列外國使團﻿

中美關係緊張持續，美方這次瞄準孔子學院。彭博報道，美國國務院擬要求獲中國資助的孔子學院登記為「外國使團」。美國國務卿蓬佩奧和捷克總理巴比什會面時，大肆批評中國共產黨威脅捷克的自由和主權，又指中國在全球的經濟力量，令現時的中國比冷戰時期的蘇聯更難應對，呼籲歐洲國家要合作抗衡。而北京外交部發言人趙立堅斥責，蓬佩奧的行徑像打了雞血一樣，日復一日重複謊言，是心虛表現。



蓬佩奧指，中共帶來的威脅與以往不同，已入侵到全球的經濟、政治和社會，是以往的蘇聯未有。他讚揚捷克的國會議員抵抗中國入侵當地經濟和政治，是正確的做法。



中國駐捷克大使館發言人批評，蓬佩奧惡意挑撥別國與中國關係，要求停止傳播政治病毒和虛假訊息，停止干涉中國內政和破壞國際社會團結合作。 中國外交部發言人趙立堅亦指，他（蓬佩奧）走到哪裏，就把政治病毒和虛假訊息帶到哪裏。蓬佩奧一再指責中國共產黨和中國內外政策，企圖把全球綁上反華和反共的戰車。



