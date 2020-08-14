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內地洪災 已致219人死亡

2020-08-14 列印
　　中國的汛情仍然嚴峻，昨日國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長周學文於發佈會表示，自六月份以來，中國的長江、淮河、太湖流域發生了嚴重的汛情，目前已緊急轉移安置四百萬民眾，財政部亦已下撥約二十一億人民幣支援十一省救災。

　　據報，目前洪澇災害已造成六千三百四十六萬人次受災，直接經濟損失達一千七百八十九億六千萬元，比前五年均值多百分之十二點七和十五點五。因災死亡失蹤二百一十九人，倒塌房屋五萬四千間，比前五年均值分別減少五成四八和六成五三。

　　四川亦受到暴雨影響，發生洪澇險情，超過十萬人受災，多人死亡。然而，成都近日熱傳一段四位大媽坐在洪水中打麻將的影片，四人淡定打麻將，自得其樂，令人佩服不已。



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