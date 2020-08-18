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大灣區打造一小時交通圈

2020-08-18 列印
　　國家發改委昨日表示，正實施「粵港澳大灣區」城際鐵路建設規劃，包括十三個城際鐵路及五個樞紐工程項目，打造區內主要城市一小時交通圈，促進香港及澳門融入國家發展大局，深化港澳與內地互利合作，維護港澳長期繁榮穩定。

        國家發改委新聞發言人孟瑋指，規劃將與「粵港澳大灣區」內的高鐵、普速鐵路、市域市郊鐵路形成多層次鐵路網絡，打造大灣區主要城市一小時交通圈，而主要城市至廣東省地級市只需兩小時車程，主要城市至相鄰省會城市只需三小時，由此形成「軌道上的大灣區」。孟瑋說，加快大灣區城際鐵路建設，將有利於完善區內鐵路網絡佈局，強化廣佛、深港、珠澳三大發展極間的聯繫。

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