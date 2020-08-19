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孟晚舟引渡案再開庭 辯方申公開更多證據

2020-08-19 列印
　　中美關係緊張，美國商務部不但進一步升級對華為禁令，而華為副董事長兼首席財務官孟晚舟引渡案亦於當地時間周一上午再開庭。據報，孟晚舟一方要求法庭公佈三十七份關鍵文件以對抗引渡，稱很多文件經編輯校訂難以反映實情，更指因加國騎警及邊境服務局（CBSA）在拘捕過程中有過失，控方不應向公眾隱藏加國執法者的計劃。

　　據加拿大廣播公司（CBC）報道，為期約一周的本輪聆訊，將圍繞此案眾多文件中的司法權利及是否被侵犯而展開。開庭首日向公眾開放，而接下來的聆訊預計閉門進行。按規定孟晚舟須參與聆訊，孟晚舟當天沒有出庭，而是在家通過電話參與了聽證過程。

　　昨日中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅對美商務部進一步升級對華為禁令一事，中方表示堅決反對美方蓄意抹黑和打壓華為等中國企業。

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