划船破窗無懼被沖走 重慶女洪水中救男友心愛模型

重慶近日洪災。在魚洞一名女孩在洪水中划船破窗，救出男友心愛的高達模型，並成為網絡熱話。有網民表示：「能找到為你在洪水中拯救高達的女朋友，今生無悔吧！」



據報，這位體貼的女友表示當時雖然水浸但是「不是那種很急的水」，加上自己會游泳，以前也在長江邊游過，水性還可以，再加上有救生衣，覺得挺安全的，然後就由她去搶救高達。因為男朋友不會游泳，如果出甚麼事的話，至少自己會游泳。



她的男朋友則表示當時一點都沒有擔心高達模型被泡水，只擔心她會翻船，一直望着女朋友看她有沒有危險。



據了解，兩人計劃明年結婚。當被問及平時如何互動時，女孩說：「我喜歡的事他陪我做，他喜歡的事我陪他做，這樣可以保持愛情的新鮮感。」



