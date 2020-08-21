三峽水庫現建成以來最大洪峰

五十歲的母象瑪拉（Mara）經保育人士幫忙下，牠近日終順利移居至位於巴西的露天保護區展開新生活，據報被送抵至巴西野外大象庇護所的瑪拉，幾乎立即和園內的另一隻亞洲象拉娜打成一片。不過在移居過程中意外揭露了牠坎坷的身世。 《紐約時報》報道，由於布宜諾斯艾利斯的巴勒莫動物園的動物生活空間很擠逼，亞洲象瑪拉被迫與另外兩隻非洲象一起住，但瑪拉跟非洲象不和，因此經常出現典型的壓力行為。 據了解，瑪拉自幼就被經營數個馬戲團的特赫多爾家族買走以訓練表演，及後再被轉賣給洛達斯馬戲團，因誤殺訓練員，被一直鎖在停車場，直到阿根廷政府在一九九五年曾以虐待為由，把瑪拉從洛達斯馬戲團（Circo Ro...

2020-08-21