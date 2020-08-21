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三峽水庫現建成以來最大洪峰

2020-08-21 列印
■三峽樞紐首次開十一孔洩洪。網上圖片
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　　中國連月洪災。昨早八時長江本年第五號洪峰已抵達三峽樞紐，入庫流量達到每秒七萬五千立方米，創水庫建成以來最大入庫流量。三峽樞紐首次開十一孔洩洪，下洩流量達每秒四萬九千二百立方米。不過，天公不造美，據中央氣象台消息，昨早六時繼續發佈暴雨黃色預警。而周三在安徽考察的中共總書記、國家主席習近平更到巢湖視察，並慰問前線抗洪人員及官兵。

　　據網易消息指，周三凌晨三時多，德宏州盈江縣平原鎮芒線六隊蔬菜基地二十多戶民房被淹，有多名群眾被困。中共總書記、國家主席習近平表示前線人員充份「洪水無情人有情的人間大愛」，中國正取得階段性的抗災、防洪、防汛勝利。

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