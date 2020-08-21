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河南酒店要求廚師 「有限度」切雞屁股免浪費

2020-08-21 列印
　　內地最近倡禁餐飲浪費，於是社會瀰漫一片「浪費可恥、節約為榮」的氣氛。而河南漯河市盛唐國賓酒店亦響應，還專門設立了「巡檢員」監督是否有浪費和「光盤」，又要求顧客將食剩的食物打包帶走，當中更要求廚師，切除雞屁股部份不能夠太大。

　　據報，酒店從源頭著手，要求從採購到後廚加工各個環節杜絕浪費，定桌定量去採購，還專門設立了「巡檢員」監督是否有浪費和「光盤」（碟上沒有剩餘食物），還會根據剩菜率對服務員進行考核，如超標會對服務人員進行處罰。

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