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白宮經濟顧問庫德洛： 華府收TikTok報酬做法罕見

2020-08-21 列印
　　美國白宮經濟顧問庫德洛承認，美國政府於中國影片分享平台TikTok出售業務的商業交易中，若收取報酬，做法罕見。對於TikTok交易一事，商務部發言人高峰就強調，中國政府維護中企正當合法權益的決心堅定不移。

　　據報，中國影片分享平台TikTok的交易中，總統特朗普早前提出，交易中大部份金額應撥入美國庫房。中國商務部發言人高峰批評，美國近來不斷打壓華為及TikTok等中國科技企業，敦促美方停止無端打壓中企，強調中國政府維護中國企業正當合法權益的決心堅定不移。

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