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解放軍黃海南海軍演 傳實彈射擊

2020-08-24 列印
■早前東部戰區發佈東海軍演的海上軍事訓練的片段。網上圖片
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　　中國在國家周邊海域的軍事動作持續。繼日前剛完成的東海軍演，據解放軍軍報的微博公佈，由本日起一連六日，於南海粵東海域將進行軍事訓練。同時亦於本日早上八時於渤海海峽執行為期三十四小時的軍事任務。而黃海青島至連雲港以東海域組織重大軍事活動將會持續至八月二十六日十二時。



　　此外，據公佈引述中華人民共和國海事局資料，唐山海事局消息，八月二十四日零時至九月三十日二十四時，渤海部份海域會進行執行實彈射擊活動。即本日在於中國附近的南海粵東海域、渤海海峽、黃海青島至連雲港以東海域，都會進行軍事訓練或軍事任務。



　　據中國海南海事局表示，解放軍進行軍事訓練的範圍，將禁止其他船隻駛入。





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