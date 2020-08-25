淘寶台灣須半年內撤資

網購平台「淘寶台灣」日前在台傳出陸資疑慮。台灣經濟部投審會昨日公佈，該公司未依陸資到台投資相關規定申請許可，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，處四十萬元新台幣（折合約十萬八千港元）罰款，並限於六個月內撤回投資或改正。



據台灣經濟部資料指，英商克雷達投資有限公司於二○一九年七月四日以新台幣十萬元在台設立分公司，其後於十月間增加營運資金至二千零一十萬元新台幣，並以「淘寶台灣」名義經營網購平台。



不過經濟部調查後認定，阿里巴巴集團透過新加坡子公司持有英商克雷達百分之二十八點七七股權，雖未逾陸資許可辦法的三成持股認定標準，但阿里巴巴集團可依法令或契約操控英商克雷達的營運方針，認定對其具有控制能力。



因此已屬「大陸地區人民來台投資許可辦法」所稱之投資人，而該公司又未依陸資到台投資相關規定申請許可。



