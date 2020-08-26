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中國駐匈牙利大使 任國際海洋法法庭法官

2020-08-26 列印
　　國際海洋法法庭昨在紐約聯合國總部舉行法官選舉，由中國派出參選的駐匈牙利大使段潔龍獲得一百四十九票高票當選，任期九年，今年十月一日起履職。

　　本次選舉改選法庭七名法官，經過首輪投票，除段潔龍外，其餘當選的法官分別來自馬耳他、意大利、智利、喀麥隆及烏克蘭。國際海洋法法庭是根據《聯合國海洋法公約》設立的國際司法機構，主要負責處理國際海洋爭端。法庭成立於一九九六年十月，總部設在德國漢堡，由二十一名獨立法官組成。

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