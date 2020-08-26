本次選舉改選法庭七名法官，經過首輪投票，除段潔龍外，其餘當選的法官分別來自馬耳他、意大利、智利、喀麥隆及烏克蘭。國際海洋法法庭是根據《聯合國海洋法公約》設立的國際司法機構，主要負責處理國際海洋爭端。法庭成立於一九九六年十月，總部設在德國漢堡，由二十一名獨立法官組成。
中國駐匈牙利大使 任國際海洋法法庭法官
本次選舉改選法庭七名法官，經過首輪投票，除段潔龍外，其餘當選的法官分別來自馬耳他、意大利、智利、喀麥隆及烏克蘭。國際海洋法法庭是根據《聯合國海洋法公約》設立的國際司法機構，主要負責處理國際海洋爭端。法庭成立於一九九六年十月，總部設在德國漢堡，由二十一名獨立法官組成。
疫情紓緩 政府鬆綁 食肆救心丹 周五起准晚市堂食
食肆被禁晚市堂食一個半月，業界損失慘重，叫苦連天，市民亦抱怨搵食難。港府終在壓力下鬆綁，宣佈由周五起放寬食店晚市堂食限制，由現在六時延長至九時為止，試行七日。有飲食業人士大呻業界已經五勞七傷，估計損失...
2020-08-26
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TikTok就美封殺令提訴 指剝奪用戶平台使用權
影片分享程式TikTok昨日正式入稟加州聯邦法院，控告華府封殺TikTok，剝奪用戶使用平台的權利，並危及一萬個工作機會。同時，TikTok母公司字節跳動因應華府禁令，正與微軟、甲骨文和Twitter等多間公司洽談出售TikTok部份業務。 TikTok的入稟狀指，TikTok並未構成「不尋常和特別的威脅」，華府在沒證據下採取行動，不符正當程序，美國總統特朗普的行政命令亦濫用「國際緊急經濟權力法」，剝奪用戶的權利。TikTok亦發表聲明指，行政命令不僅試圖剝奪數百萬美國用戶在疫情期間依賴的娛樂和交流平台，還將危及公司為美國人提供的一萬個工作機會。因此，公司別無選擇，只能提出...
2020-08-26
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斥民主黨利用疫情竊取選情 特朗普獲提名為總統候選人
一連四日的美國共和黨全國代表大會昨日揭幕，大會正式提名總統特朗普為共和黨總統候選人。特朗普發言時指責，民主黨正利用新冠肺炎疫情竊取選舉，又重申以郵遞方式投票，會令選舉舞弊的風險大增。同時，二十七名共和黨籍前國會議員倒戈，宣佈支持民主黨總統候選人拜登競選總統。 受疫情影響，共和黨大會規模縮減，一千多名黨代表中，只有三百三十六人親身出席唱票。特朗普獲得一千二百八十四張黨代表票，超過提名所需的一千二百七十六票，正式成為共和黨總統候選人，而副總統彭斯亦獲提名為副總統候選人。 重申郵遞選票增舞弊風險 特朗普獲正式提名後，現身會場並發表講話，形容這將是美國歷史上最重要的選舉，並反覆提及...
2020-08-26
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房設賞景大窗 瓏璽淺調柔和修長廳堂
大角咀豪宅瓏璽臨海而建，設有的住客會所以落地玻璃設計，且毗鄰港鐵奧運站，位置優越。是次精選該屋苑的高層海景大戶，實用面積逾1164方呎，屬4房雙套間隔，適合講求生活空間的實力家庭。 由新鴻基地...
2020-08-26
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消費者信心弱 杜指挫60點 納指四連升再創新高
中美兩國針對第一階段貿易協議落實情況達成共識，但美國消費者信心跌至2014年以來最低水平，拖累美股早段下跌。杜指曾跌164點，報28144點；標普500指數報3432點，漲1點；納指則報11410點，...
2020-08-26
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三笘薰護駕保榜首 前鋒拆「船」
日聯「一哥」川崎前鋒上輪意外被名古屋鯨魚打破今季各賽事不敗金身，今晚作客中游份子神戶勝利船矢志重返勝軌。幸好，他們有近期腳風大順的三笘薰坐鎮中場，勢必擊沉勝利船全取三分，客勝無問題。 （有線601、661台今晚6:00直播） 前鋒上輪作客鯨魚擁有約六成控球權，十六次射門亦較後者多一倍，可惜臨門一腳欠運負0:1，開季至今各賽事十四仗不敗的金身被破。 然而塞翁失馬，焉知非福，他們少了不敗包袱，場上可望踢得更輕鬆，加上中場三笘薰過去六場各賽事共入七球；巴西前鋒李安度達美奧近四輪亦三次有士哥，兩人勢聯手撕破勝利船防線。前鋒小林悠亦揚言：「只要我們保持一貫的強橫攻力，有信心...
2020-08-26
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奢華精品酒店 亞洲新貴
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
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戲院周五重開 屍殺半島搶閘公映 姜棟元呼籲入場睇戲
港府昨宣佈放寬限聚措施，戲院將於周五重開，影迷可以再入場睇戲！原定上月上映、姜棟元主演的韓片《屍殺半島》、「蜘蛛俠」安德魯嘉菲主演的《鬥地主》、驚慄片《嚇‧房》、《憤路狂逃》等都同日搶閘開畫，將於戲院...
2020-08-26
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社論——酒吧積極設防 才有望鬆綁
如何在抗疫與保經濟之間作出平衡？考起官員，也要求各行各業自律。疫情放緩，港府宣佈由本周五起放寬食店的晚間堂食，並容許戲院和美容院重開，但被視為爆疫黑點的酒吧則繼續關閉。有酒吧業呼籲從業員參與港府的全民檢測計劃，以換取港府容許重新營業，但有關做法不足夠，業界必須落實更多措施，保障消費者，才有望獲港府准許復業。 傳染病專家指出，在未研發出疫苖之前，人類要與新冠病毒共存，各行各業在營運上要加入防疫措施，才能免受規管。由蘭桂坊群組經驗來看，酒客脫下口罩舉杯暢飲，高談闊論，甚至醉酒後零距離接觸，的確增加播疫的風險，當局要求酒吧關閉，乃控疫所需。酒吧業面對考驗，不能零回應，反而要積極思...
2020-08-26
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馬場浮世繪——呂廄今早派馬進駐從化
今季獲馬會批准在從化馬場設倉的四個馬房當中，韋達和賀賢早已安排馬匹到當地，馬房亦開始正常運作。至於呂廄今早亦正式派馬到從化，首批將有六駒，包括上季曾有表現的「好好學習」、「好鬥心」和「雙天至尊」。另外希斯馬房馬匹則將於下周三早上出發，日前該廄的從化副練和其他工作人員已經在深圳完成隔離十四日，隨即轉到從化，為開倉作好準備。而因近期在從化馬場工作的香港職工人數大幅上升，令當地平日晨課期間，場面更熱鬧。 馬場浮世繪
2020-08-26
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