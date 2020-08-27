  • 2020年8月27日 星期四
  • 27º
  • 89%
熱門： 林卓廷許智峯721復課新冠肺炎

日報新聞 > 中國

解放軍續軍演 美偵察機再闖禁飛區

2020-08-27 列印
■昨早約八時有一架美軍RC-135S戰略偵察機進入南海朝西南方飛行。美聯社
Previous Next

　　中國近日來在周邊多處海域進行軍演。繼周二美U-2高空偵察機擅闖解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動後，解放軍昨早在南海訓練亦有美軍派出偵察機進入南海相關海域。中國外交部指，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。而美國國防部長埃斯珀周一稱，美國正在全面加強國防實力，以應對中國共產黨的軍事威脅。

　　對此中方批評其言論是毫無根據。內地研究網絡「南海戰略態勢感知計劃」昨日發佈，於早上約八時有一架美軍RC-135S戰略偵察機，經巴士海峽進入南海後，朝西南方飛行。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd