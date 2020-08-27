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天津餐廳推女版飯盒 減飯餸不減價網民稱欠罵

2020-08-27 列印
　　內地飲食界「光碟行動」大熱，天津市就有一飯店推出減少飯量的「女版飯盒」，而「男版飯盒」的飯量則不變，不過由於分類問題及兩者同價的原因，在網上惹來負面意見。

　　有網民認為用男女分類是「欠罵」，只要分大小就可；亦有人認為應該按大小收費。

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