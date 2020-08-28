家屬獲「慰問金」非屬實 青年微信被封往騰訊墮樓亡

近日在廣東深圳發生一宗二十一歲男子疑似因微信被封影響營運，多次申訴無效後由騰訊公司跳下身亡。據死者的兄長唐仁（化名）周二表示，騰訊出於人道主義給他們十五萬元（人民幣），但須簽承諾書。不過唐仁隨後在弟弟手機中發現一些影片，懷疑事件未完全還原真相，已向警方提供片段以供調查，而影片內容就未有透露。騰訊官方昨日稱，任何提及「騰訊人道主義賠償十五萬元」的說法均不屬實。



內媒報道，事發本月十五日下午五時五十三分，位於深圳市南山區科技園的嘉達研發大樓A座，墮樓者當場搶救無效死亡。



騰訊回應事件稱，當天非工作日，租用該大廈一樓的騰訊用戶接待中心當天未對外服務，騰訊公司員工並未與墮樓者有過交流接觸。墮樓者的社交帳號本月十二日由於被人舉報色情騷擾，予以七十二小時短期封號，十五日到期後，用戶即獲自助解封，該信息在登錄頁面已有明確提示。



騰訊的聲明稱，經警方介入調查後，證實墮樓者屬於自殺。