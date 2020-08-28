據餘杭區官方回應，這些高材生在街道工作是當地經濟社會發展的需要，很多工作專業性強，極需青年才俊做好專業支撐。
有媒體指，杭州餘杭區和深圳南山區街道辦確實不一般。互聯網巨頭阿里巴巴就在餘杭區，南山區更有「中國矽谷」稱號，聚集騰訊、華為、中興、大疆等高科技公司，難怪哈佛、清華、北大學子也趨之若鶩。
涉去年反修例示威的一批違法人士，疑循海路離境逃避刑責。廣東海警日前截獲十二名香港偷渡客，據悉，當中包括涉嫌違反《港區國安法》被警方拘捕的「香港故事」成員李宇軒，他與另外十一人均涉多宗反修例案件，全部保...
2020-08-28
近日在廣東深圳發生一宗二十一歲男子疑似因微信被封影響營運，多次申訴無效後由騰訊公司跳下身亡。據死者的兄長唐仁（化名）周二表示，騰訊出於人道主義給他們十五萬元（人民幣），但須簽承諾書。不過唐仁隨後在弟弟手機中發現一些影片，懷疑事件未完全還原真相，已向警方提供片段以供調查，而影片內容就未有透露。騰訊官方昨日稱，任何提及「騰訊人道主義賠償十五萬元」的說法均不屬實。 內媒報道，事發本月十五日下午五時五十三分，位於深圳市南山區科技園的嘉達研發大樓A座，墮樓者當場搶救無效死亡。 騰訊回應事件稱，當天非工作日，租用該大廈一樓的騰訊用戶接待中心當天未對外服務，騰訊公司員工並未與墮樓者有過交...
2020-08-28
周三紐約中央公園有一座以三位女權先驅人物為題的全新銅像揭幕，是自中央公園一百六十七年歷史中首次為真實的女性歷史人物立像，這次幸運兒分別是特魯思（Sojourner Truth）、斯坦頓（Elizabeth Cady Stanton）和蘇珊．安東尼（Susan B. Anthony）。銅像十四呎高，三位「英雌」圍着一張小圓桌，似乎在討論甚麼似的（見圖）。銅像非常仔細，連手上的紋理亦有細心塑造。
2020-08-28
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城45座高層H室，面積304方呎，兩房間隔，原叫價580萬，議價後以565萬易手，呎價18586元。原業主於86年以...
2020-08-28
聯儲局同意實施平均通脹目標機制，允許通脹率在一段時間內適度高於2%水平，市場解讀為今後長期維持低利率，刺激美股造好。截至本港時間晚上11時，杜指報28615點，升283點；標普500指數報3498點，...
2020-08-28
里昂早前勇戰至歐聯四強，射手穆沙迪比利等因表現出色，盛傳受不少豪門注視。不過，該隊陣中還有不少優質小將，十七歲進攻中場卓基去季已嶄露頭角，今晚勢助球隊於法甲新球季首仗擊敗迪安，主勝無問題。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周六凌晨3:00直播） 法甲上周已開鑼，里昂因要出戰歐聯延至今晚才迎來首戰。該隊在歐聯接連淘汰祖雲達斯和曼城，穆沙迪比利和中場艾奧亞等主力因有出色演出，備受各大豪門注意，前者有傳被曼聯垂青，曼城也對艾奧亞虎視眈眈，里昂教練魯迪加西亞坦言：「我也不知道己隊人腳在未來數周會變成怎樣。」 卓基上位搶攻迪安 幸而里昂也有準備，卓基...
2020-08-28
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
33歲的高海寧（高Ling）最近連出《殺手》、《迷網》同《反黑路人甲》3套劇，加上客串內地熱播劇《三十而已》令人氣急升，令她相信封胸收起性感密密拍，演出終會令觀眾留意。今次高Ling在《反黑》演愛黐有...
2020-08-28
新冠肺炎疫情持續七個多月，旅遊業全面停擺，業界蒙受重大損失。有旅遊界人士昨天公開呼籲，公眾應響應政府的病毒檢測計劃，所言甚是，只要集合眾人之力，就有望透過今次大規模檢測，壓抑疫情發展，並為本港創造良好條件，推出健康碼，爭取與鄰近地區商討互認，為重啟旅遊業做好準備。 旅行社東主協會指出，疫情下，遊客不來港，不少旅行社捱不住，出現結業潮。現在業界把焦點放在十月初同時到來的中秋節和國慶黃金周，視這個檔期關係到業界的生死存亡，若然屆時本港仍然封關，估計到了十一月本港一千五百間旅行社之中，將有一半結業，牽連所及，零售、酒店、交通、餐飲等多個行業亦難逃厄運，將導致大批從業員失業。 病毒...
2020-08-28
南非基維爾馬場將在香港時間周六晚舉行新馬季首個大賽日「金盃賽馬日」，雖然全日賽事重頭戲途程為三千二百米的長途賽World Sports Betting金盃大賽，由過去的一級賽降級至現在的三級賽，但依然被視為全年最重要的長途大賽。練馬師苗禮德乃父Terrance Millard過往曾六勝金盃，為贏出此賽最多的練馬師，故當日其中一場賽事將以其命名以作紀念。另外同日還舉行四場一級賽及三場二級賽，戲碼相當豐富。 馬場浮世繪
2020-08-28