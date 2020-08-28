  • 2020年8月28日 星期五
  • 29º
  • 84%
熱門： 全民檢測偷渡台灣安倍新冠肺炎

日報新聞 > 中國

清華北大博士畢業生　紛任杭州街道辦小官

2020-08-28 列印
■浙江杭州餘杭區街道上正舉行慶典。新華社
Previous Next

　　近日一份兩年前浙江杭州餘杭區的招聘公示熱爆內地社交媒體，因為這份名單清一色是北京大學、清華大學的博士、碩士畢業生，令網民質疑大材小用。餘杭區官方回應是高材生是發展的需要，不過引發民眾對疫情下的就業焦慮感。

　　據餘杭區官方回應，這些高材生在街道工作是當地經濟社會發展的需要，很多工作專業性強，極需青年才俊做好專業支撐。

　　有媒體指，杭州餘杭區和深圳南山區街道辦確實不一般。互聯網巨頭阿里巴巴就在餘杭區，南山區更有「中國矽谷」稱號，聚集騰訊、華為、中興、大疆等高科技公司，難怪哈佛、清華、北大學子也趨之若鶩。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd