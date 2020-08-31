  • 2020年8月31日 星期一
  • 32º
  • 67%
熱門： 全民檢測黑豹新冠肺炎台灣偷渡

日報新聞 > 中國

捷克參議院議長抵台 將與蔡英文會面

2020-08-31 列印
　　為期六日的捷台交流於昨日開始，昨早捷克參議院議長韋德齊率團抵台，台灣的外交部長吳釗燮親自到機場迎接。預期捷克參議院議長韋德齊將與台灣的總統蔡英文會面。而中國駐捷克大使館早前已堅決反對今次訪問。

　　據台媒報道指，昨早近十一時，韋德齊一行人乘坐的中華航空CI-7954航班包機抵達台北桃園機場，代表團共有八十九位成員，包括八位參議員、布拉格市長賀瑞普、學術文化產業界代表，以及十一名記者。韋德齊指此行目的是支持民主的台灣，並促進捷台商業聯繫，期待為捷克帶來實質經濟效益。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd