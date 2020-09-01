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美企收購TikTok行動 或延至大選後

2020-09-01 列印
　　中國當局早前修訂出口管制技術清單，字節跳動若要出售短片分享程式TikTok的美國業務，須先獲當局批准。據悉，由於審批需時，交易或將延後至十一月的美國大選之後。在北京，外交部指，進行修訂是為規範技術出口管理，及維護國家經濟安全。　　在北京，外交部發言人趙立堅回應指，當局進行有關修訂，主要是為規範技術出口管理，及維護國家經濟安全，並再次批評美方無理打壓別國特定企業，企圖對非美國企業採取經濟霸凌和政治操弄的伎倆。美國總統特朗普早前以國家安全為由，頒布行政命令，要求字節跳動在本月中前出售TikTok，否則將禁止其在美運營。微軟及甲骨文都有意收購TikTok在美國、加拿大、澳洲及紐西蘭的業務，售價共約二百至三百億美元。

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