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捷克議長稱「我是台灣人」 掀外交風波中捷互傳召大使

2020-09-02 列印
■韋德齊昨早在台立院以中文說出「我是台灣人」。網上圖片
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　　中捷關係因捷克參議院議長韋德齊率團訪台而再度受影響， 中捷因不滿對方的就事件發表的言論，互相傳召大使。韋德齊昨早在台立院發表演說，更以中文說出「我是台灣人」，獲在場人士拍掌。據報，是首次有台灣非邦交國家的議長在立法院演說。外交部副部長秦剛早前面見捷克駐華大使佟福德，就韋德齊訪台提出嚴正交涉。秦剛指，韋德齊出於自己的政治私利，而執意「訪」台，公然支持「台獨」，嚴重侵犯中方主權及干涉內政，予以強烈譴責。

　　捷克亦傳召中國駐捷克大使張建敏，表達不滿外長王毅就捷克參議院議長韋德齊訪台發表的言論。據了解，王毅早前指韋德齊訪台是短視行為，又指要為政治炒作付高昂代價。

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