  • 2020年9月2日 星期三
  • 31º
  • 71%
熱門： 全民檢測孕婦新冠肺炎林鄭月娥屈穎妍

日報新聞 > 中國

傳TikTok今公佈買家 中方「插手」添交易變數

2020-09-02 列印
　　TikTok的出售一波三折。據CNBC引述知情人士稱，TikTok已為其美國、紐西蘭和澳洲業務選擇了競標者，並可能在周二宣佈這一交易。不過，在限制出售期限快屆滿之際，中國官方日前突然發佈的《中國禁止出口限制出口技術目錄》，令出售TikTok須獲中國政府批准。

　　《彭博通訊社》引述消息人士指，字節跳動創辦人張一鳴正重新考慮可行選項，並平衡北京參與所帶來的影響。分析指中方的「插手」不但增加了字節跳動繼續在死線後維持美國業務營運的可能性，更有可能取消交易。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd