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抗戰勝利75周年 習近平等出席紀念儀式

2020-09-04 列印
　　在七十五年前的九月三日，是抗日戰爭完結的日子，昨日中共總書記、國家主席習近平，以及李克強、栗戰書、汪洋等領導，一同出席紀念抗日戰爭暨二戰勝利七十五周年活動。出席者先一同默哀，然後領導率領眾人獻花。新華社報道，習近平強調，在抗日戰爭中孕育出的抗戰精神，是中國人民珍貴的精神財富，將永遠激勵克服一切艱難險阻、為實現民族復興奮鬥。據報，紀念儀式昨早十時，於北京中國人民抗日戰爭紀念館舉行。儀式先奏唱國歌，領導、抗戰烈士的親屬、解放軍海陸空三軍代表、北京各界代表亦有出席，眾人一同默哀，然後再奏起獻花歌。

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