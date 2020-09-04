蔡英文晤捷克參院議長 中方強烈譴責

莘莘學子開學了，自從爆發疫情以來，學習不似從前，為防止校園爆疫，中小學全面推行網上授課，維持教學需要，但負面效應陸續出現，先不論與面授課堂的分別，一眾基層學生正面對「電子鴻溝」問題，不但影響學習，甚至因此而產生自卑心理。教育界和社工界要適時介入，伸出援手。 所謂「電子鴻溝」，是指學童在家上網課，必須有電腦或iPad，對基層家庭來說，未必負擔得起，結果部份學生要用手機上網課，經常斷線，也因手機熒幕太細，難以看清教材，影響學習進度。還有部份基層家庭未必有WiFi，即使有，若家中有多於一名子女上網，便不敷應用，他們容易受制於資源，構成學習障礙，並非好事，也不公平。 社區組織協會早...

2020-09-04