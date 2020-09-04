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蔡英文晤捷克參院議長 中方強烈譴責

2020-09-04 列印
　　捷克訪台步入第五日，捷克參議院議長維斯特奇爾昨日與台灣的總統蔡英文會面。蔡英文表示，相信未來捷克和台灣將有更多合作空間。雙方互贈禮物，台灣更向已故捷克前議長庫貝拉，追贈勳章。中方一貫強烈譴責維斯特奇爾訪台，而就中國外長王毅指捷克對此要付出嚴重代價的說法，捷克議長就指不高興、也不喜歡這種表達方式。他又指，每個人對「一中」的解讀都不同。蔡英文指，這次交流成果豐碩，雙方關係更緊密，相信未來有更多合作空間。她又提及捷台的共通點是走過反抗威權，爭取民主自由的艱辛道路。
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