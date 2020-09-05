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印外長：解決中印對峙逼切 下周或晤王毅

2020-09-05 列印
■中印邊境實際控制線形勢緊張，印軍近日增兵當地。網上圖片
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　　中印邊境實際控制線形勢緊張持續，近日中印雙方的坦克都在射程範圍內對峙。有報道指，印度外長蘇傑生認為需要透過外交途徑解決對峙問題。而印媒就報道，中國國務委員兼國防部長魏鳳和尋求與印度國防部長辛格（Rajnath Singh）會面，而印方暫時未有回應。

　　據報道指，印度外長蘇傑生對目前中印在實際控制線對峙的狀況，有解決的迫切性及重要性。他認為，雙方需要透過外交途徑達成和解。他透露，打算本月十日的上合組織外長會議上與國務委員兼外長王毅會面。蘇傑生形容，中印在很多方面的關係都不錯，不過仍存有分歧，在部份議題上也會遇到困難。

　　印媒昨日報道指，中國國務委員兼國防部長魏鳳和出席上海合作組織防長會議時，想與印度國防部長辛格（Rajnath Singh）會面，不過印方暫時未有回應。

　　有媒體報道指，中國國防部曾三度尋求與印軍對話，但新德里方面未回應。

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