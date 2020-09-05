  • 2020年9月5日 星期六
  • 29º
  • 83%
熱門： 細SoMacy全民檢測新冠肺炎古天樂

日報新聞 > 中國

輕易猜中終端機密碼 川生竄改同窗中考志願

2020-09-05 列印
　　周四內地公安網警網通報一宗中學生惡意竄改約百名同學的中考志願事件。據了解，該名吉洛某某為西昌市的一中學生，由於認為自己升學無望，為了洩憤惡意竄改同學的中考志願排列。目前吉洛某某已被警方刑事拘留。

　　據西昌警方指，事發在本年七月三十日，西昌市公安局網絡安全保衞大隊接報，該市某中發現約百名學生的志願被竄改。經查，鎖定涉嫌竄改考生志願的終端為該校畢業學生吉洛某某所使用。專案組查看在山上放牛的吉洛某某隨身手機時，證實該手機正是大量登錄考生帳號填報志願的終端。據報，吉洛某某利用班群中的畢業生名單，登錄志願填報系統，嘗試輸入密碼「12345678」，登入他人帳號以竄改志願。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd