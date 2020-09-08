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五印青年藏南地區疑被擄

2020-09-08 列印
■有五人在藏南地區失蹤，疑被中方帶走。網上圖片
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　　中印邊境關係緊張，有印媒上周五報道指，有五名印度青年於有爭議的藏南地區被中方帶走，不過直至昨日雙方都未就事件接到正式通報。據印度國防部指，目前已透過軍事熱線聯絡中國解放軍以了解有關事件。目前正等待中方的回應。

　　綜合印媒指，該五名失蹤者是負責為印軍運送物資的工人，據報有兩名同行者日前回家時向該五人的家屬透露，該五人被中國解放軍帶走。及後失蹤者家屬將事件上傳社交媒體，引起印方關注。不過，當地媒體《阿魯納恰爾時報》就指，五位失蹤者的家屬並未聯絡印軍，且家屬們稱，這五人出門去打獵。 據報，印度國防部指上周六已透過軍事熱線聯絡中國解放軍，表示懷疑有人越境到中國，希望中方可釋放那些人回印度。目前正等待中方的回應。

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