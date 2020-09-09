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重提中美經濟脫鈎 特朗普:須終止對華依賴

2020-09-09 列印
　　中美貿易協議持續停滯不前，而美國總統特朗普就再次提及，要美國與中國的經濟脫鈎的可能。他又指，不接受中國使用由美國賺取的金錢，去研究太空技術。

　　特朗普於美國勞動節發表講話，指美國因與中國做生意，而失去數十億美元；他認為要終止對中國的依賴，將職位從中國帶回美國。

　　他更表示聯邦政府將不會再批出合約給外判工作到中國的公司，他表示將美國打造成全球的製造業超級大國。他說：「無論是脫鈎，抑或加徵大額關稅，美國都會終止對中國的依賴，因為美國不能依靠中國。」

　　他又形容，民主黨總統候選人拜登對華政策愚蠢，指如對方獲勝，中國將擁有美國。

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