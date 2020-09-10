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台總統府發言人丁允恭 爆桃色醜聞請辭獲准

2020-09-10 列印
　　台灣的總統府發言人丁允恭，日前被台媒爆料與相差近二十歲女記者C女傳出緋聞，更指其周旋於四位女性之間，出現迫對方墮胎等事件。昨早台灣的總統府代轉發丁允恭的聲明，指有關報道內容未盡傳實，但因個人行為造成同事、長官及各界困擾，對此深感歉意，決定即日請辭總統府發言人一職。

  據報，已向總統報告並獲允准。而台灣行政院長蘇貞昌就感可惜，指其有才華，但望年輕人引以為戒。

　　台灣鏡周刊披露，引述前女記者Y女的爆料，指現年四十四歲丁允恭擔任高雄市新聞局長時已與前妻嚴婉玲訂婚，對外謊稱單身。周旋於四位女性之間，甚至數次在新聞局長辦公室內發生性行為，交往兩年多期間，Y女三度懷孕都被迫墮胎，及後更劈腿。前女友Y更指與丁分手時他更死纏自己，最終兩人分手。

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