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﻿中印達五共識緩邊境衝突﻿

2020-09-12 列印
■中國外交部長王毅與印度外交部長蘇傑生，在俄羅斯莫斯科達成五項共識，以緩和中印邊境事態。新華社
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　　中印邊境兩軍都增員部署及坦克飛機都運抵當地的形勢下，中國外交部長王毅與印度外交部長蘇傑生在俄羅斯莫斯科舉行雙邊會見。兩國外長達成五項共識，更認為雙方盡快脫離接觸，保持必要距離，以緩和中印邊境事態。據報，五項共識包括，中印同意應遵循各自領導人達成的關於發展中印關係的一系列重要共識，同意不讓兩國分歧上升為爭端。同時雙方都認為，目前形勢並不符合兩國利益。

　　雙方認為，中印的邊防部隊需繼續保持對話，同時盡快脫離接觸，保持距離，以緩和目前事態。

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