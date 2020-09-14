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涉隱瞞與解放軍關係 華女被美起訴准保釋

2020-09-14 列印
　　中國生物科研人員唐娟（Juan Tang）因申請美國簽證被指瞞報與中國解放軍的關係，被控告簽證詐騙，昨日傳出她獲准保釋，目前正在隔離。不過，控方認為唐娟有潛逃風險，要求再次將她羈押。據報，法官下令唐娟要在作擔保的律師家中隔離十四天，期間外出必須經審前服務人員批准，及在律師在場下才可透過電話或視像會議諮詢中國領事館官員意見。

　　唐娟這次獲准保釋，是由一名中國移居美國的華裔男律師提出以價值七十五萬美元（約五百八十五萬港元）的房屋作擔保。據了解，華裔男律師指，其幫忙是要顯示美國司法制度公平。控方就憂慮唐娟潛逃，指該律師與唐娟素未謀面，即使其逃離美國亦不會有任何損失，要求將案件交由另一名法官處理，繼續關柙唐娟。

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