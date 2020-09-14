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印度軍方：華移交五越境青年

2020-09-14 列印
　　中印邊境局勢稍稍回穩。繼早前印方向中方移交被部份印媒指為「間諜」的十七隻犛牛後，中方亦在予以警告及教育後將五位失蹤印度青年移交印方。而有部份內媒就引述消息指，該五人是裝扮成獵人的印方情報人員。據印軍發佈指，中方已於藏南的地區移交日前被中方於中國控制區內尋獲的五名印度青年。印方更指，由於疫情影響，五人需要隔離十四天後，才可以回家見家人。

　　有關該五人的失蹤原因，印媒方面眾說紛紜，有報道更指他們是被中國軍方挾持擄走。而內地《環球時報》就指，五人是裝扮成獵人的印方情報人員，又指印方常以此方式刺探情況，而中方會扣留他們並予以警告及教育。不過據印軍發佈，五人上山打獵而迷途越境。

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