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美副國務卿克拉奇訪台　外交部促恪守「一中」原則

2020-09-15 列印
　　美台傳媒報道，美國國務院次卿克拉奇可能將於本月十七至十九日訪台，參與台美經濟暨商業對話，屆時克拉奇將創下美國國務院最高層級的訪台官員紀錄。事件引起中方外交部的堅決反對，敦促美方恪守「一中」原則停止一切形式的美台官方往來。中國外交部強調，台灣問題關乎中國主權和領土完整，敦促美方恪守「一中」原則和三個中美聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來。有分析指，目前台對美是出超，所以美國會要求是「必然現象」。故是次訪台引發PTT論壇網民一片驚恐，留言問「美豬美牛都買了，這次來推銷甚麼？」、「要賣台積電了」、「伴手禮用軍購好了」。

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