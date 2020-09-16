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﻿新疆部份商品 美擬禁止進口﻿

2020-09-16 列印
新疆棉花禁止進口到美國。新華社
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　　中美貿易競爭持續。美國日前宣佈禁止新疆地區四家公司商品進口到美國，涉及棉花、服裝、美髮產品及電子裝置。據美方表示，有關產品涉及強制勞動。美國國務卿蓬佩奧指，有關禁令顯示國際社會不會容忍中國違反人權自由。中國外交部表示堅決反對，指所謂強迫勞動問題完全憑空捏造。 而中國國家主席習近平指出涉疆問題的實質是維護中國國家主權，堅決反對任何國家干涉中國內政。

　　報道指，習近平周一晚與歐盟代表舉行視像會晤，表明中方的立場，指出涉疆問題的實質是維護中國國家主權、安全和統一，保護各族人民安居樂業的權利。中方堅決反對在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對別國干涉中國內政。另外，美國針對中國電信商華為的禁令昨日生效。據中媒透露，華為的晶片中斷，暫時未有代替品。

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