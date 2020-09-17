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世貿指美對華加關稅違規 特朗普料「作出回應」

2020-09-17 列印
　　世貿組織判決表示，美國於二○一八年對超過二千億美元中國進口貨品加徵關稅，違反《關稅暨貿易總協定》。美國總統特朗普昨日回應指，正關注事件，會研究世貿的裁決，又形容自己不喜歡世貿組織。

　　特朗普表示，暫未了解世貿組織對中美貿易糾紛的裁決，但強調會關注事件，又形容自己不喜歡世貿組織。美國貿易代表萊特希澤發表聲明指，裁決顯示世貿完全無力制止中國的惡行，又引述特朗普指，世貿使中方從「謀殺案」中脫身，美方將對世貿作出回應。中國商務部早前則指，世貿作出裁決客觀及公正。華府早前指，中方盜竊知識產權，迫使謀求進入中國市場的美國企業轉移技術，於是對中國進口貨品加徵關稅。世貿裁決認為，美方以保護公共道德為由加徵關稅，理據並不充份。

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