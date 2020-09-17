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TikTok與甲骨文合作 華府將決定是否批准

2020-09-17 列印
　　甲骨文早前證實，與字節跳動達成協議，將成為TikTok的「可信技術供應商」。美國總統特朗普昨日透露，他聽說甲骨文及TikTok母公司字節跳動接近達成協議，華府很快決定是否批准交易。

　　外電引述消息人士指，甲骨文將負責管理TikTok的美國用戶數據，但只持有 TikTok美國業務的少數股份，字節跳動仍是大股東，亦會將總部遷至美國。此外字節跳動向美方提議，由美國外國投資委員會來監督TikTok的運作。消息指財長勞欽和商務部長羅斯早前在白宮開會商討有關建議。

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