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美軍機再冒用民航機代碼 中方促停止闖入空域偵察

2020-09-17 列印
　　南海局勢日前不斷升溫。在北京，外交部發言人汪文斌批評，美軍機日前再次冒用他國民航飛機電子代碼抵近中國偵察，嚴重違反國際航空規則，嚴重威脅中國和地區國家安全，性質十分惡劣，中方對此堅決反對，敦促美方立即停止危險挑釁舉動，避免發生海空意外。

　　汪文斌形容，冒用他國民航飛機電子代碼是美軍慣用伎倆。據不完全掌握，今年以來，美軍偵察機冒用他國民航飛機地址碼在南海活動已達上百次。美方有關行為嚴重違反國際航空規則，嚴重擾亂有關空域的航空秩序和安全，嚴重威脅中國和地區國家安全，性質十分惡劣。

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