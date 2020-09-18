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內地詩人王藏夫婦　 涉煽動顛覆被起訴

2020-09-18 列印
■內地詩人王藏，因涉嫌煽動顛覆國家政權罪遭逮捕。網上圖片
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　　內地詩人王藏及妻子王麗因涉嫌煽動顛覆國家政權罪遭當局逮捕，目前兩人正被拘押於雲南楚雄市兩家看守所，並面臨當地檢察院的審查起訴。據美國國際媒體署旗下廣播電台自由亞洲電台報道指，詩人王藏在被扣查三個多月後，傳出涉「煽動顛覆國家政權」正式逮捕的消息。而其妻在王藏被扣查的一個月後，亦被當局傳喚，目前被控同一罪名。

　　報道更指，家裏多名婦孺則遭受嚴密監控和經濟封鎖，安危備受關注。據推特上二人的親屬及友人發佈，王麗的妹妹王曉敏被當局傳喚後迄今未回。

　　港台報道，昨早王藏的代表律師在探視後指，其狀況尚可，他感謝外界的聲援，但逮捕其妻對他造成極度痛苦，目前最擔心是四名兒女。

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