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中印軍曾三度互鳴槍 官方仍未發佈消息

2020-09-18 列印
■班公湖北岸在會談前亦發生鳴槍事件。美聯社
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　　中印邊境局勢有新進展。繼中印外長同意雙方保持對話同時保持距離後，兩軍仍未後撤。而印媒更爆料，於會談前數天兩軍曾三度向天鳴槍，雙方更一度開了百多至二百槍。不過中印官方至今都隻字不提此大規模鳴槍事件。據新德里電視台（NDTV）周三報道，事發在印軍想建立能俯瞰解放軍的哨站時，引爆雙方的衝突。而兩軍最近距離只有五百米，雙方更在第三指（Finger 3）和第四指區（Finger 4）山脊附近對空鳴槍，發射了一百至二百發子彈。

　　「班公湖北岸鳴槍事件」比已知的「班公湖南岸的鳴槍事件」規模更嚴重，不過中印雙方至今未發佈有關消息。印度國防部表示，部隊在前線過冬並長期抗戰的補給進行準備，會加強邊境的戰略道路以保持補給線暢通。

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