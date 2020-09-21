特朗普批准TikTok與甲骨文沃爾瑪合作

TikTok交易又見不同版本。美國總統特朗普表示，原則上批准中國影音應用程式抖音海外版TikTok，與美國軟件公司甲骨文及美國最大零售商沃爾瑪的交易。他形容國安問題已解決並對交易給予祝福。不過，他的說法與TikTok母公司字節跳動的說法不一。按特朗普說法，新公司會完全由甲骨文及沃爾瑪控制，又指將捐款給支援美國人教育的基金五十億美元（約三百九十億港元）。不過他未有說明是由那一間公司或那一方負責這筆捐款。



內媒指出，TikTok母公司字節跳動昨日發聲明指，「我們也是從新聞中第一次聽說五十億美金的教育基金」；並表示甲骨文及沃爾瑪會參與新公司上市前融資，合共獲取新公司兩成股份。



ＷeChat暫緩下架



另外，加州法院頒令，暫緩執行商務部禁止下載ＷeChat的命令。商務部上周五頒佈，美國用戶周日起禁止下載ＷeChat，以及禁止美國用戶下載及更新TikTok；一批在美華人及ＷeChat用戶入稟加州北區聯邦地區法院，挑戰該項禁令。



